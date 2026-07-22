Cividale, nuove asfaltature in arrivo: le dieci vie interessate dai lavori

Nuovi lavori sulle strade di Cividale del Friuli. Dopo la conclusione del cronoprogramma principale del Piano Asfalti 2026, l’amministrazione comunale annuncia l’avvio di una seconda fase di manutenzioni straordinarie che interesserà altre dieci vie del territorio.

Gli interventi partiranno entro la fine di luglio e riguarderanno i tratti stradali che presentano maggiori segni di usura, con particolare attenzione anche ad alcuni incroci e snodi considerati strategici. L’obiettivo è completare i lavori entro il mese di agosto, sfruttando il periodo estivo caratterizzato da una riduzione del traffico scolastico e pendolare.

Le strade interessate dai nuovi lavori

La seconda fase del Piano Asfalti coinvolgerà via del Paradiso, via Piave (nella zona dell’incrocio con via Moro), via Nievo, via Fiore dei Liberi, via Matajur (all’incrocio con via Monte Nero), via Antonio Foraboschi, via Duca degli Abruzzi, via Udine, via Cavarzerani e via dell’Albero, dove è prevista una pavimentazione drenante.

Gli interventi sono stati resi possibili grazie a una perizia di variante che ha consentito di utilizzare risorse residue del piano originario per realizzare ulteriori opere di manutenzione.

“Il nuovo piano di asfaltature si concentrerà sui tratti stradali che presentano i maggiori segni di usura e ammaloramento. Alla fine, restituiremo alla comunità strade riqualificate”, ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Coceano, evidenziando come siano stati inseriti anche alcuni incroci particolarmente importanti per la viabilità.

I cantieri saranno organizzati in modo da limitare i disagi alla circolazione. Durante lo svolgimento dei lavori i cittadini dovranno prestare attenzione alla segnaletica temporanea e ai divieti di sosta che verranno installati progressivamente nelle vie interessate.