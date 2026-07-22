Parco del Cormor, fuga nella boscaglia dopo il blitz antidroga: arrestato il terzo uomo

È stato rintracciato dopo le indagini dei carabinieri il terzo uomo coinvolto nel blitz antidroga scattato nei mesi scorsi al Parco del Cormor. Il 30enne, residente nel territorio comunale di Martignacco, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

L’uomo era riuscito a scappare durante il controllo dei militari, facendo perdere le proprie tracce tra la vegetazione della zona boschiva. Gli accertamenti successivi hanno però permesso ai carabinieri di identificarlo e di arrivare al provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria.

Il blitz con cocaina, marijuana e hashish

I fatti risalgono al mese di maggio, quando i carabinieri della Stazione di Martignacco, insieme ai colleghi di Feletto Umberto e con il supporto di un’unità cinofila del Comando di Polizia Locale, erano intervenuti in una zona boschiva del Parco del Cormor.

Durante il controllo i militari avevano sorpreso due cittadini extracomunitari con diversi involucri di sostanza stupefacente. La droga, composta da cocaina, marijuana e hashish, era già confezionata e pronta per essere ceduta. I due erano stati arrestati e la sostanza era stata sequestrata, mentre un terzo complice era riuscito a dileguarsi nella boscaglia.

Identificato dopo le indagini

Le attività investigative proseguite nei mesi successivi hanno consentito ai carabinieri di risalire all’identità del 30enne, residente nel comune, e di ottenere nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.