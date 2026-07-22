CAFC, Beatrice Follador è la nuova presidente: nominato anche il nuovo Cda

Beatrice Follador è la nuova presidente di CAFC. La nomina è arrivata nella serata di martedì 21 luglio, quando l’assemblea dei soci della società che gestisce il servizio idrico ha ripreso i lavori dopo la sospensione della seduta di giovedì scorso.

Follador, 51 anni, residente a Magnano in Riviera, è biologa ed è già stata assessore del Comune di Tarcento. La sua elezione è arrivata al termine della votazione dei soci, chiamati a rinnovare anche il consiglio di amministrazione della società.

Eletto il nuovo consiglio di amministrazione

Alla riunione hanno partecipato 142 soci su 156, pari al 98,21% delle azioni rappresentate. I soci di CAFC sono esclusivamente enti locali: 155 Comuni e la Comunità di Montagna della Carnia.

Insieme alla presidente sono stati eletti anche i componenti del nuovo consiglio di amministrazione: ne fanno parte Augusto Burtulo, Michela Nodale, Fabio Santin e Michele Tibald. Il nuovo presidente e il consiglio di amministrazione resteranno in carica per un mandato di tre anni.