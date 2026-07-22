Escavatore in bilico su un dirupo durante i lavori: intervento dei vigili del fuoco

Un escavatore, una terna impiegata nei lavori di manutenzione stradale, è uscito dalla carreggiata rimanendo in bilico sul bordo di un dirupo. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 21 luglio in via Mas Comun, nel comune di Polcenigo, dove si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per evitare il ribaltamento del mezzo.

La squadra del comando provinciale di Pordenone, una volta arrivata sul posto, ha provveduto a mettere in sicurezza l’escavatore utilizzando delle catene, impedendo che precipitasse lungo il pendio. Successivamente i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di recupero impiegando un paranco manuale a fune passante, con il quale hanno riportato lentamente la terna sulla sede stradale. L’intervento si è concluso con il completo recupero del mezzo d’opera. Non risultano persone ferite.