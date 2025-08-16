Calici di Stelle fa tappa a San Daniele del Friuli.

Dopo aver incantato il pubblico tra i riflessi dorati del tramonto sulla laguna di Grado, Calici di Stelle si sposta verso le dolci colline friulane. Martedì 19 agosto, a partire dalle 18.30, sarà San Daniele del Friuli a ospitare la prestigiosa kermesse organizzata dal Movimento Turismo del Vino Fvg, trasformando il loggiato della storica biblioteca Guarneriana in un salotto a cielo aperto dove vino e gastronomia si incontrano in un connubio d’eccellenza.

Il programma degli eventi.

L’ora dell’aperitivo segnerà l’inizio di un viaggio sensoriale tra calici e sapori. I visitatori potranno degustare i vini delle cantine associate al Movimento Turismo del Vino Fvg, incontrando personalmente i produttori e ascoltando i racconti che custodiscono la passione e le tradizioni di queste terre. Ad accompagnare ogni sorso, alcune tra le eccellenze gastronomiche più amate della regione: il celebre prosciutto crudo di San Daniele, la trota affumicata, gli arrosticini e golosi crostini di ricotta e miele. Un abbinamento studiato per esaltare le sfumature di ogni vino e offrire un’esperienza di gusto completa e appagante.

Alle 20.30 la serata si tingerà di note calde e avvolgenti grazie alla musica di JazzInDuo. Il repertorio, che spazia tra brani italiani e internazionali degli anni ’50, ’60 e ’70, prenderà vita attraverso la voce vellutata di Letizia Felluga e le sonorità coinvolgenti della tastiera di Alessandro Scolz, regalando un’atmosfera intima e raffinata.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune, gli Alpini e la Pro Loco di San Daniele del Friuli, sarà l’occasione perfetta per scoprire e apprezzare i sapori autentici del territorio in un contesto dal fascino storico e architettonico unico. Tra pietre antiche, loggiati e profumi inebrianti, Calici di Stelle a San Daniele invita a vivere un’esperienza che unisce cultura, enogastronomia e convivialità.

L’ingresso ha un costo di 20 euro, comprensivo di degustazioni libere dei vini proposti e di un coupon gastronomico, acquistabile direttamente in loco. Un brindisi sotto le stelle, immersi nel cuore delle colline friulane, per celebrare insieme l’eccellenza di una terra che sa raccontarsi attraverso ogni calice e ogni assaggio.