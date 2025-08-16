Emma Paolino è Miss Miluna Fvg e vola alle prefinali di Miss Italia

Emma Paolino incoronata Miss Miluna Friuli Venezia Giulia.

Anche quest’anno la sera di Ferragosto l’elezione di “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia” valida per “Miss Italia” ha richiamato un numeroso pubblico in Piazza San Giorgio a Claut. Vincitrice di questa finale regionale Emma Paolino, vent’anni di Dignano, studentessa universitaria alla facoltà di Marketing e Vendite che ama la lettura (supera abbondantemente una media di cento libri all’anno) ed ha la passione del lavoro all’uncinetto è ora ammessa alle Prefinali Nazionali dell’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia”.

La serata di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò ha visto le concorrenti sfilare e presentarsi non solo con abiti eleganti e divisa ufficiale del concorso ma sono state anche protagoniste di una sfilata di moda con abiti “vintage” originali degli anni cinquanta e sessanta particolarmente apprezzata dal pubblico.

Sul palco è intervenuto anche il sindaco Gionata Sturam per portare i saluti da parte dell’Amministrazione Comunale e Jenny Ferino, Miss Friuli Venezia Giulia 2023 (vinse lo stesso anno il titolo di “Miss Miluna FVG” proprio a Claut) che ha recitato due brani in friulano tratti da uno spettacolo teatrale. L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Comune di Claut con la regia di Paola Rizzotti titolare dell’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione di “Miss Italia”.

La finalissima di Miss Friuli Venezia Giulia a Lignano.

Ed ora l’attenzione si sposta su venerdì 22 agosto alle ore 21.00 quando al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro si accenderanno i riflettori sulla finalissima dove si eleggerà “Miss Friuli Venezia Giulia”. L’ingresso per assistere allo spettacolo, trasmesso in diretta su Telefriuli, sarà gratuito.

Le Prefinali Nazionali di “Miss Italia” si terranno dal 2 al 5 settembre presso il “Centro Vacanze De Angelis” di Numana (An) mentre la finale nazionale è in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio (Fm).