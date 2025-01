“Suo marito ha avuto un incidente”, anziana truffata di 30mila euro

Anziana truffata con la tecnica del finto incidente.

Un’anziana è stata truffata con la modalità del finto incidente, a Cividale del Friuli. Questa mattina, intorno alle 11, una coppia di coniugi, entrambi nati nel 1943, è stata vittima di un raggiro ben orchestrato che ha portato alla sottrazione di denaro e preziosi per un valore complessivo di circa 30mila euro.

La truffa è iniziata con una telefonata: al marito è stata data una scusa per uscire di casa. Poco dopo, la moglie ha ricevuto una seconda chiamata da un uomo che l’ha informata che il coniuge aveva investito una persona e rischiava il carcere. Per evitarlo, era necessario consegnare immediatamente una somma di denaro.

Poco dopo, alla porta dell’abitazione si è presentato un uomo spacciandosi per un carabiniere. Approfittando dello stato di agitazione e confusione della donna, il truffatore si è fatto consegnare tutto il denaro contante, i monili e gli orologi presenti in casa, per un valore stimato di circa 30mila euro, e si è dileguato rapidamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.