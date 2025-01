Il furto di una moto a Rive d’Arcano.

Furto nella notte a Rive d’Arcano: un uomo di 50 anni, residente del posto, aveva lasciato ieri sera la sua moto Suzuki parcheggiata in strada, in via Cisterna. Probabilmente per una dimenticanza, si era però scordato di togliere le chiavi. Una distrazione pagata cara: stamattina, quando alle 7.30 è andato a riprenderla, non l’ha più trovata: qualcuno gliela aveva rubata. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Fagagna.