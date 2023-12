A Cividale una mostra fotografica sulla storia delle Frecce Tricolori

Cividale, fino al 7 gennaio la mostra fotografica sulla storia delle Frecce Tricolori.

Un vero e proprio omaggio alla Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) è stato realizzato al centro commerciale ‘Borc Cividât’ di Cividale dal locale 129. Club Frecce Tricolori, presieduto da Gianni Orgnacco, con l’allestimento di una mostra fotografica sulla storia della Pattuglia dal 1961 ad oggi. Realizzata dal Club di Treviso, la rassegna è stata inaugurata dal vicepresidente della Giunta regionale Mario Anzil e dal sindaco della città ducale Daniela Bernardi e resterà aperta al pubblico fino al 7 gennaio prossimo con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

Ufficialmente chiamata 313. Gruppo Addestramento Acrobatico, la Pan è sorta nel 1961 con sede operativa a Rivolto. Con i suoi 10 aerei Aermacch MB 399, è la pattuglia nel suo genere più numerosa al mondo e il suo programma di volo prevede una ventina di figure acrobatiche che l’hanno resa tra le migliori a livello internazionale.

La prima scuola di volo.

Va ricordato che la prima scuola di volo acrobatico risale al 1930 con sede all’aeroporto di Campoformido per iniziativa del colonnello Rino Corso Fougier. Col passare del tempo i nomi della pattuglia cambiarono: nel 1950 si chiamò “Cavallino Rampante”, mutato poi in “Getti Tonanti” e, nel ’56 in “Tigri bianche”. Fu solo nel 1960 che lo Stato Maggiore dell’Aeronautica affidò a Mario Squrcina, leader dei “Diavoli Rossi”, la costituzione della Pan e il primo maggio dell’anno seguente a Trento ci fu la prima uscita ufficiale.

Il resto è storia degli ultimi 60 anni che l’hanno resa un orgoglio nazionale. Pochi sanno che si deve al senatore cividalese Guglielmo Pelizzo, in veste di sottosegretario alla Difesa, con delega all’Areonautica, la destinazione definitiva a Rivolto della base operativa delle Frecce Tricolori. Anche per tale trascorso la mostra cividalese acquista un particolare significato nel contesto delle celebrazioni dei 100 anni di istituzione dell’Arma Azzura.