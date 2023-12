A Pietrarossa sta per nascere un punto di assistenza per i cicloturisti di passaggio in Carso.

I cicloturisti che frequentano le piste del Carso potranno presto contare su un punto di assistenza e-bike al centro di Pietrarossa e su altri impianti di supporto. Sono, infatti, in fase di predisposizione le procedure di selezione per l’affidamento di un incarico per quasi 50 mila euro finalizzato a realizzare una serie di infrastrutture turistiche leggere sostenute da fondi europei acquisiti con l’ennesimo bando vinto dall’amministrazione comunale nell’ambito del Piano di sviluppo rurale.

La logica è quella della promozione di “Slow-tourism Carso” che prevede di sistemare elementi non invasivi e sostenibili per orientare alla miglior fruizione del territorio. Come il punto e-bike e panchine dotate di ricarica fotoelettrica per cellulari e tablet. L’area interessata è quella designata come sito della rete ecologica “Natura 2000” che conserva vari tipi di habitat particolari caratterizzati dalla flora tipica della landa carsica intervallate da zone acquatiche e da boscaglia in particolare nell’area del lago di Pietrarossa. “Quello carsico – spiega il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint – è un comprensorio dalle grandi potenzialità ideale per il cicloturismo leggero e per il Nordic walking su cui abbiamo previsto un grande investimento che impegnerà anche gli altri Comuni, da Duino a Fogliano Redipuglia.

Sono 25 i chilometri di strade bianche da sistemare.

Abbiamo individuato oltre 25 chilometri di strade bianche da sistemare in modo eco-sostenibile lungo le quali si snodano le aree verdi e i reperti della memoria, dal periodo dei Castellieri, della Grande guerra e del periodo della guerra fredda. Il centro visite di Pietrarossa è il punto di riferimento principale per questi percorsi e, dopo i lavori di riqualificazione già effettuati, con questi nuovi fondi entro primavera sistemeremo queste altre attrezzature innovative per sostenere l’interesse turistico della zona”.

Il progetto rientra nell’obiettivo di ampliare il sistema di cartellonistica integrata con quella del progetto “Scopri Monfalcone” basato sulle informazioni veicolate tramite Qrcode. La parte più importante sarà quella della fornitura di colonnine a ricarica solare per bici e cellulari, quindi attraverso fotovoltaico, ma si prevede anche di implementare le attrezzature ludico-motorie per offrire ulteriori opportunità di visita.

Il finanziamento acquisito complessivamente è di 48 mila euro, che il Comune prevede di impiegare entro marzo del prossimo anno.