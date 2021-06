Le offerte legate alla Mytho Marathon di Cividale.

Una maratona itinerante unica al mondo accompagnata dalla valorizzazione di un territorio ancora da esplorare e fuori dai circuiti turistici più battuti. La Fvg Mytho Marathon card, nata dalla collaborazione tra PromoturismoFvg e il comitato organizzatore di Mytho Marathon, darà modo a tutti i partecipanti e ai loro accompagnatori, di scoprire le bellezze del Friuli Venezia Giulia in modo semplice, personalizzato e gratuito.

La Fvg Mytho Maraton card.

Per facilitare la scoperta del territorio interessato dalla maratona, in collaborazione con Yestour To, agenzia incoming del Friuli Venezia Giulia, sono stati predisposti pacchetti turistici realizzati proprio per accogliere atleti e accompagnatori, e garantire loro un soggiorno piacevole in strutture ricettive alberghiere e non a Cividale del Friuli e a Udine, offrendo una vasta scelta fra hotel 3 e 4 stelle, Bb, agriturismi, affittacamere e case per ferie. Il progetto coglie l’occasione della Mytho Marathon per permettere di esplorare la regione e le tre città sedi di siti riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia.

I pacchetti inclusi nella Fvg Mytho Marathon card sono disponibili per il periodo compreso tra martedì 26 ottobre e lunedì 1 novembre 2021. La durata dei soggiorni varia a seconda delle esigenze: dall’intera settimana al solo week end, ed è possibile scegliere anche l’opzione Nature Experience e Team Building della durata di quattro giorni.

Alla scoperta del Fvg.

In occasione dell’unica 42,195 chilometri del Friuli Venezia Giulia, la Fvg Mytho Marathon Card conterrà tutte le visite guidate, degustazioni e tour delle tre città Unesco, e di importanti siti turistici come Villa De Claricini, Udine e a Trieste, il tutto facilitato dal collegamento ferroviario Udine-Cividale con la Fuc.

Una proposta integrata che si modificherà negli anni seguenti in funzione dello spostamento della sede della maratona: Cividale del Friuli sarà protagonista nel 2021, a seguire Palmanova nel 2022 e chiuderà Aquileia nel 2023. Solo chi acquisterà il pacchetto soggiorno proposto potrà beneficiare gratuitamente della card inserita all’interno del pacchetto vendibile solo tramite l’agenzia viaggi Yestour To. Per tutte le ulteriori informazioni www.mythomarathon.it

