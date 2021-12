L’incidente a Buja.

Ha perso il controllo della moto ed è finito contro un muretto che costeggia via Ursinins, a Buja, appena dietro la chiesa. Per un 64enne di San Daniele, Dario Bellina, non c’è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i soccorsi da parte dei sanitari del 118, che hanno cercato a lungo di rianimarlo.

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16,30. L’uomo stava percorrendo la strada con la sua moto, una Bmw, quando ha perso il controllo, è uscito fuori strada ed è finito contro un muretto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Gemona, mentre dei rilievi si sono occupati i carabinieri della stazione di Osoppo.

(Visited 966 times, 966 visits today)