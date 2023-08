Borgo San Pietro vince il palio di San Donato.

Ancora una volta è Borgo San Pietro il vincitore dell’edizione 2023 del Palio di San Donato. una tre giorni che ha trasformato Cividale in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, immerso nell’atmosfera medievale.

La manifestazione rievoca il torneo tra i borghi della città organizzato tra il XIV e il XVIII secolo per la ricorrenza del Santo Patrono. L’edizione moderna è riproposta a partire dal 2000 con l’organizzazione del Comune di Cividale, della parrocchia di S. Maria Assunta, dei cinque borghi (Brossana, Duomo, Ponte, San Domenico e San Pietro), dei gruppi storici e delle associazioni locali.

La rievocazione si è aperta ufficialmente venerdì sera, con l’ingresso del Palio nel Duomo e la benedizione della città con le reliquie di San Donato, ed è proseguita nel corso del fine settimana tra sfilate, spettacoli, mercatini, rulli di tamburi e numerose altre iniziative.

“Studiando il passato è spesso possibile trarre delle intuizioni per elaborare idee vincenti per il presente e il futuro – ha commentato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega a Cultura e Sport, Mario Anzil – . Il Palio di San Donato è tra le rievocazioni storiche del territorio più rappresentative di come una tradizione che affonda le sue radici in tempi molto antichi possa essere riadattata e riportata in auge con successo ai giorni nostri. Un evento di successo tanto dal punto di vista culturale quanto turistico, grazie alla sua capacità di legare indissolubilmente un luogo a una storia che ne aumenta il fascino a l’attrattività”.