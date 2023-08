Riparte l’avventura per i ragazzi della MEP Academy, il contenitore di tutta l’attività giovanile delle Eagles che nella stagione 2023-2024 annovera tre squadre: l’under 19 d’eccellenza sponsorizzata Faber e l’under 17 d’eccellenza targata MEP sotto l’ala della UEB, mentre un’ultima formazione che verrà definita la prossima settimana in collaborazione con la Pallacanestro Feletto della famiglia Gallai sotto l’ala della UEB Academy e sarà griffata col marchio Faber.

Nel ruolo di coordinatore tecnico del settore giovanile e coach dell’U19 d’eccellenza è stato confermato Federico Vecchi, alla sua terza stagione di fila nella cittadina ducale. Il vice di Vecchi, per la seconda stagione consecutiva, è Giovanni Spessotto. Spessotto, inoltre, ricoprirà pure il ruolo di allenatore sia dell’U17 d’eccellenza, categoria in cui avrà come vice un’aquila della prima ora come Gabriele Castrianni, che della AssiGiffoni Longobardi Cividale in serie C, il cui roster è composto da numerosi giocatori U19 d’eccellenza della UEB. A completamento dello staff tecnico, nel ruolo di preparatore fisico, è rimasto Enrico Dell’Oste che seguirà tutte le squadre della MEP Academy con un lavoro mirato allo sviluppo motorio ed atletico degli atleti gialloblù.

Si riparte, dunque, dando continuità al progetto che mira a formare giocatori dal punto di vista tecnico e fisico che poi possano spiccare il volo nelle categorie senior. Esempio del buon lavoro svolto nel corso di questi anni dalla MEP Academy sono i ragazzi che nella prossima stagione militeranno nei campionati nazionali ed interregionali, dopo essersi pure messi in mostra alle Finali nazionali U19 d’eccellenza di Agropoli chiuse nei primi otto posti.

Giacomo Furin sarà ancora di più un elemento importante del roster di coach Pillastrini in serie A2 con la UEB Gesteco, gruppo nel quale sarà presente in pianta stabile anche Shaka Balladino. Enrico Micalich, Brenno Barel e Mattia Gattolini giocheranno in serie B interregionale: il primo a Civitanova Marche, gli altri due a Monfalcone.

Le parole del Coordinatore Tecnico della MEP Academy Federico Vecchi:

“Siamo al via, inizia l’attività dell’Under 19 e dell’Under 17. Apriamo un nuovo ciclo, avremo parecchi ragazzi nuovi puntando molto sulle annate 2006 e 2008 prevedendo un percorso biennale nelle categorie. Il punto di partenza è sempre il territorio, da questo punto di vista abbiamo cercato di fare reclutamento in zona, inoltre sull’onda dell’entusiasmo della scorsa stagione abbiamo avuto una risposta importantissima da tanti ragazzi entusiasti di sposare il nostro progetto anche da fuori regione. C’è stato un importante cambio di passo e siamo felici di poterli far crescere con noi. Stiamo definendo gli ultimi dettagli dello staff, la conferma di Enrico Dell’Oste nel ruolo di preparatore fisico per noi era fondamentale. Nel basket moderno la parte tecnica deve andare di pari passo con la parte fisica ed avere un ragazzo, seppur giovane, molto preparato ci dà una spinta in più. Ci tengo a spendere due parole per l’obbiettivo primario della MEP Academy che è quello di formare e sviluppare giocatori che possano giocare al loro massimo livello. Per questo devo ringraziare la società che ha allestito uno staff di alto livello”