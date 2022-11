Baby gang a Cividale del Friuli

Prima hanno malmenato un ragazzo, poi il padre poliziotto intervenuto per difenderlo: responsabile, una baby gang di minorenni stranieri.

E’ accaduto sabato 5 novembre a Cividale del Friuli: in via Astolfo, il ragazzo è stato aggredito dal branco che si è poi dato alla fuga. Suo padre è un poliziotto del Commissariato della città ducale e si è recato in piazza della Resistenza, dove sono state allestite le giostre, per capire cosa fosse accaduto.

Sul posto ha individuato il gruppo di ragazzi, che però, per tutta risposta, lo hanno aggredito per poi dileguarsi. Solo uno, per ora, è stato identificato e si tratta di un sedicenne di origine egiziana. Sono in corso le indagini per individuare gli altri ragazzi coinvolti.