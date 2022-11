Patrik Caon è deceduto dopo essere andato a sbattere contro un palo

La comunità di Manzano e non solo piange Patrik Caon, il 48enne che ha perso la vita oggi in un incidente, andando a sbattere contro un palo della luce con la sua moto.

Molto conosciuto in paese, lavorava alla Danieli; amava la sua moto, una delle tante passioni che aveva e che lo aveva portato a fare molte amicizie in tutto il Friuli. E tanti, tra quelli che lo avevano conosciuto, hanno inviato i loro messaggi d’affetto alla famiglia, in queste ore. “Era una persona che amava la vita – racconta la cugina Silvia Parmiani, assessore alla cultura di Manzano -, aveva tanti amici, tanti hobby: la moto, la barca, la pesca. Era conosciuto anche per l’attività imprenditoriale che aveva avuto fino a qualche tempo fa”.

“La moto – continua Parmiani -, era una sua grande passione e lo aveva portato a costruire tante amicizie e oggi molti dei suoi amici, che facevano parte dei gruppi che frequentava, si sono raccolte per ricordarlo. Stiamo ricevendo tante dimostrazioni di affetto ed è bello sapere che era benvoluto da tante persone”.

Anche il vicesindaco del paese, Daniele Macorig, lo ricorda: “Era una persona cordiale, disponibile e aveva anche un lato goliardico e scherzoso”.