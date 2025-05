Al Comune di Cividale il premio nazionale per il Palio di San Donato

Il premio Italive al Comune di Cividale.

Gli automobilisti hanno premiato i Comuni italiani che si sono distinti nell’ultimo anno per la valorizzazione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche locali e a ricevere un riconoscimento è stato anche il Comune di Cividale del Friuli per il Palio di San Donato, unica manifestazione premiata fra le rievocazioni storiche.

I riconoscimenti sono stati assegnati a Roma qualche giorno fa nell’ambito dei progetti Italive e “Paniere d’Italia”, promossi da Comitas, ConsumerLab e Future Respect. Per il Comune di Cividale era presente l’assessore Angela Zappulla. A distanza di pochi giorni il Comune ha voluto festeggiare con i protagonisti del Palio: ieri sera l’Assessore al Turismo ed Eventi Giuseppe Ruolo, assieme al sindaco Daniela Bernardi e ad alcuni componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, ha consegnato copia del riconoscimento a tutti i borghi ed associazioni che partecipano attivamente alla manifestazione.

“Questo riconoscimento in parte ci ripaga di tutti gli sforzi fatti dal post pandemia ad oggi per far ripartire il Palio di San Donato – dichiara l’assessore Giuseppe Ruolo – e mi auguro che possa dare a tutti uno stimolo in più per l’edizione del 2025. In questi anni ci siamo trovati ad affrontare diverse difficoltà che hanno reso molto impegnativa l’organizzazione di quella che è la festa di Cividale, dei cividalesi e del nostro Santo Patrono. Per fortuna la passione e i valori alla fine hanno sempre prevalso sulla ragione anche nei momenti dove sembrava che la cosa più giusta da fare dovesse essere chiudere tutto; per fortuna non è andata così e mi auguro che sempre più cividalesi, soprattutto i più giovani, continuino a sentirsi parte attiva della manifestazione e non solo spettatori”.

Il Premio Italive da 14 anni mette in luce i migliori eventi organizzati sul territorio: sagre, fiere, rievocazioni storiche, mercati, manifestazioni sportive e altri eventi realizzati dalle amministrazioni locali vengono selezionati e votati dagli automobilisti, che ogni anno premiano le migliori iniziative locali. Obiettivo di Italive è offrire ai cittadini che attraversano la rete autostradale informazioni sulle attività che animano il territorio, garantire esperienze di viaggio originali e coinvolgenti e promuovere il turismo di qualità valorizzando lo straordinario patrimonio di ambiente e paesaggio, arte, cultura, tradizioni popolari del nostro Paese. Una attenzione particolare è dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane, attraverso il progetto “Paniere d’Italia”, portale dove vengono raccolte le segnalazioni su prodotti agroalimentari tipici scoperti da automobilisti, turisti, appassionati di cucina ed esperti, prodotti votati dai consumatori sull’apposita piattaforma e che valgono ai produttori l’omonimo “Premio Paniere d’Italia”.