Barca a vela in difficoltà a Grado: soccorso un uomo

Soccorso un uomo in difficoltà con la barca a vela a Grado.

Un’efficace operazione di soccorso ha avuto luogo nel tratto di mare compreso tra Grado e Portobuso, in una delle aree marine più frequentate e delicate della zona. L’intervento, che ha coinvolto una motovedetta della Stazione Carabinieri di Grado, ha visto l’equipaggio affrontare una serie di manovre delicate per il recupero di una barca a vela in difficoltà.

L’imbarcazione soccorsa, si trovava in difficoltà a causa di circostanze che hanno richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori. A bordo si trovava una persona, un uomo residente a Trieste, che fortunatamente non ha riportato ferite. L’unità di soccorso, composta da un battello pneumaticodell’Arma, ha proceduto con l’operazione di recupero in modo rapido e sicuro, nonostante le condizioni del mare potessero presentare delle difficoltà a causa delle incerte condizioni meteorologiche dei giorni scorsi.

Le operazioni di soccorso.

L’operazione ha richiesto abilità nel manovrare l’imbarcazione di soccorso, in un ambiente marino che può diventare insidioso, soprattutto quando si tratta di accostare a un’imbarcazione a vela.

Dopo aver messo in sicurezza il natante, l’equipaggio ha provveduto al suo recupero e successivamente lo ha ormeggiato presso il molo “Torpedinieri” di Grado, un punto sicuro dove l’imbarcazione è stata lasciata in custodia senza che fossero registrati danni significativi.

L’operazione si è conclusa senza incidenti, con il soccorso che ha garantito la sicurezza sia dell’imbarcazione che della persona a bordo, grazie all’efficienza e alla preparazione dell’equipaggio che sono stati determinanti nel gestire con successo una situazione che avrebbe potuto evolversi in modo più complesso.