L’appuntamento è al Parco Italia di Cividale giovedì 8 luglio.

La biblioteca civica di Cividale riparte con gli incontri in presenza grazie alla collaborazione con Damatrà all’interno del progetto di promozione della lettura della Regione LeggiAmo 0-18.

Giovedì 8 luglio alle 17, al Parco Italia (adiacente alla stazione vecchia) è in programma un appuntamento rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni organizzato per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento attraverso racconti e laboratori. In rispetto alle normative vigenti per contrastare la pandemia sarà obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0432 710310 dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00 oppure inviato un mail a biblioteca@cividale.net. In caso di maltempo l’incontro verrà rinviato al 22 luglio sempre alle ore 17.00

L’attività ha per tema “Andar per alberi”, sfogliare, guardare, ascoltare, ridere, disegnare, costruire e immaginare all’ombra di un albero. Storie raccontate una dopo l’altra come si fa con le ciliegie: un invito all’ascolto naturale che si conclude con un laboratorio tascabile per raccontare un albero con tecniche diverse a cavallo tra arte e scienza.

