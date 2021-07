Il soggiorno dello scrittore americano.

Il grande scrittore statunitense Ernest Hemingway soggiornò più volte a Codroipo presso Villa Manin-Kechler in località San Martino, su invito del conte Carlo, con il quale era solito andare a caccia e pesca nei pressi di Caorle.

Particolarmente notevole, fu la visita del 1954, in quanto lo scrittore si recò San Martino per riprendersi da un incidente aereo che lo aveva coinvolto in Africa.

