L’uomo ha detto che andava in vacanza a Grado.

Fermato per un controllo, ha detto che stava andando in vacanza a Grado. Peccato che con sé aveva droga e armi. E’ accaduto nei giorni scorsi, al valico di Stupizza in comune di Pulfero, dove i finanzieri della Compagnia di Cividale del Friuli hanno sottoposto a sequestro un machete, un coltello e un pugnale da lancio, oltre a 45 grammi di “marijuana” e ad un francobollo di LSD, rinvenuti a bordo di un’auto in ingresso in Italia.

Le Fiamme Gialle erano impegnate lungo la SS54, in prossimità del confine nazionale, nell’ambito del dispositivo di vigilanza istituito a seguito del ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne terrestri con la Slovenia. Durante il servizio, i militari hanno fermato e ispezionato un veicolo proveniente dalla Repubblica Ceca. Il guidatore ha dichiarato di volersi recare nella località balneare di Grado per una vacanza.

Nel corso del controllo del mezzo, i finanzieri hanno dapprima rinvenuto la sostanza stupefacente e poi alcune armi, quali un pugnale da lancio, un coltello ed un machete. L’uomo alla guida non è stato in grado di giustificare il trasporto delle armi, secondo le disposizioni che regolano la loro tenuta e introduzione nel territorio italiano.

Per questo, il conducente del mezzo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, mentre la droga e le armi venivano immediatamente sottoposte a sequestro. La Guardia di Finanza profonde il massimo impegno nelle quotidiane attività di controllo lungo i confini terrestri nazionali e nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica a tutela dei cittadini.