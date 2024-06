Incidente a San Vito di Fagagna.

Incidente, poco prima delle 20 di ieri 4 giugno, a San Vito di Fagagna: un 30enne ha perso il controllo dell’auto uscendo di strada da solo. Il veicolo ha prima sbattuto contro la spalletta di un ponte per poi finire sul guardrail nell’altro senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Sores Fvg, i carabinieri di Martignacco e i vigili del fuoco di San Daniele. Il giovane è stato portato in ambulanza a San Daniele del Friuli, in codice giallo.