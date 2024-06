L’incidente stamattina a Godia.

Incidente, stamattina poco dopo le 7, a Godia: un’auto e una moto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate in Piazzale Carlo Sgorlon, in direzione Povoletto. Sul posto sono intervenuti carabinieri e ambulanza. Il sinistro ha creato disagi e rallentamenti al traffico.