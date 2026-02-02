Dalla neve ai tesori dell’Unesco: gli atleti della World Master Cup conquistati da Cividale

Nella giornata di pausa delle gare, gli atleti della World Master Cup alla scoperta di Cividale.

Giornata di riposo oggi alla World Masters Cup di Sci Nordico Sappada/Forni Avoltri dedicata, per alcuni, alla visita di Sappada e per altri a una gita voluta e proposta dal Comitato Organizzatore a Cividale del Friuli.

In 110 tra atleti e accompagnatori della WMC hanno partecipato all’iniziativa organizzata in sinergia con l’amministrazione della città ducale e con Promoturismo Fvg. Divisi in gruppi e accompagnati da quattro guide turistiche, gli ospiti hanno potuto scoprire Cividale visitando il Tempietto Longobardo, il Monastero di Santa Maria in Valle e i luoghi più iconici del centro storico, immersi in una splendida giornata di sole dal sapore quasi primaverile.

Il programma è poi proseguito con la presentazione di Promoturismo FVG, condotta da Raffaella Zaccai nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco, seguita dal pranzo curato da lCatering Deluxe, accompagnato dai vini di Guerra Albano Wines e conclusosi con la tradizionale Gubana di Giuditta Teresa.

“È stata una giornata meravigliosa – riferisce Monica Bertarelli, del Comitato Organizzatore della World Masters Cup Sappada/Forni Avoltri – I partecipanti sono rimasti affascinati dalla bellezza e dalla storia di Cividale, un’esperienza che arricchisce ulteriormente il valore umano e culturale di questo evento internazionale”.

Il programma di domani.

Domani l’attenzione tornerà completamente sullo sport con la giornata delle staffette a Forni Avoltri, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Tra le tante squadre in gara, scenderà in pista anche una staffetta olimpica d’eccezione composta da Marco Albarello, Fulvio Valbusa, Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner, a rappresentare idealmente l’eredità delle storiche vittorie italiane di Lillehammer ’94 e di Torino 2006.

La giornata si concluderà con l’evento serale “Aspettando le Olimpiadi”, in programma al PalaBluenergy di Sappada, che vedrà la partecipazione di Gabriella Paruzzi, Maurilio De Zolt, Giorgio Vanzetta e Giuseppe Puliè, insieme ai campioni già protagonisti delle gare. È prevista inoltre l’esibizione del tenore Francesco Filizzola, accompagnato dalla sua band The Riviera’s, per una serata che unirà sport, memoria e spettacolo nel segno dei valori olimpici. A intonare l’inno a inizio serata sarà la Banda di Sappada.