Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 3 febbraio

Il meteo in Friuli.

Torna il maltempo in Friuli Venezia Giulia: il cielo si presenterà coperto con precipitazioni diffuse, generalmente abbondanti e localmente intense, soprattutto sulla fascia orientale e sulle Prealpi Giulie. Le nevicate inizieranno deboli in mattinata a quote intorno ai 300-400 metri, per intensificarsi nel corso della giornata, con un innalzamento della quota neve fino a 800-1100 metri.

Nei settori alpini e prealpini più interni o nei fondivalle protetti, la neve potrà cadere anche a quote più basse. Sulla costa soffierà Scirocco o vento da sud di intensità moderata, mentre in quota il vento proverrà da sudovest, sostenuto. Le temperature massime in pianura oscilleranno tra 8 e 11 gradi, con minime tra 3 e 6, mentre sulla costa si attesteranno tra 9 e 11 gradi, con minime tra 4 e 7. A 1000 metri la temperatura media sarà intorno a 1 grado, mentre a 2000 metri scenderà a circa -3 gradi.