Un bambino è stato morso da una vipera in Alta Valcellina.

Era in escursione in montagna quando è stato morso da una vipera: è successo ad un bimbo di 8 anni di Conegliano (Treviso) che stava passeggiando con i genitori in Alta Valcellina, nel territorio di Claut.

A dare l’allarme, dopo l’aggressione del rettile, sono stati proprio mamma e papà: la centrale Sores Fvg ha inviato sul posto l’ambulanza di Cimolais che ha poi trasportato il bambino in una zona in cui potesse atterrare l’elicottero “Falco” del Suem di Pieve di Cadore perché quello del Friuli Venezia Giulia era impegnato in un’altra operazione di soccorso. Grazie alla velocità dei soccorsi, il bambino si è salvato ed è stato portato all’ospedale di Belluno. Per fortuna, non è in pericolo di vita.