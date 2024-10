Attivate le ricerche per un 68enne di Porcia. A dare l’allarme è stato il compagno di escursione

Dalle 14 di questo pomeriggio, 23 ottobre, le squadre della stazione Valcellina del Soccorso Alpino assieme ai Vigili del Fuoco di Maniago e Pordenone e a due unità cinofile, in tutto una quindicina di persone, stanno cercando sotto la pioggia battente un uomo di 68 anni di Porcia che non ha fatto rientro all’auto dopo un’uscita a funghi.

A dare l’allarme è stato il compagno di escursione, assieme al quale si era mosso dal parcheggio che conduce a Casera Casavento al mattino per appunto cercare funghi. I due si sono separati ed erano d’accordo di ritrovarsi all’auto, dove l’amico lo ha atteso un paio di ore per poi decidersi, intorno a ora di pranzo, a chiamare il 112.

Zona senza copertura telefonica

L’uomo si è messo in auto ed è sceso a Claut per telefonare al Nue, dal momento che la zona non ha copertura telefonica. È stata preallertata anche la Guardia di Finanza e sono stati chiesti rinforzi per domani, qualora le ricerche non dovessero avere esito in serata. L’elicottero dei Vigili del Fuoco ha fatto una perlustrazione dall’alto, in scarse condizioni di visibilità.

La zona non presenta un terreno impervio: si tratta di un bosco piano con alcuni rami e ramaglie. Le ricerche proseguiranno fino a che sarà possibile, compatibilmente con le condizioni meteo e riprenderanno domattina.