Nuove tappe del Blanc European Festival venerdì 9 e sabato 10 agosto

Continua il Blanc European Festival che propone performance multi-art, anche in luoghi non convenzionali. Un viaggio che vede una partecipazione entusiasta, a partire da luglio, seguendo li binomio tematico “Arte e Natura“. Artisti di fama nazionale e internazionale accostati con sensibilità al tema del creato, al rapporto uomo-natura.

Attraverso una mescolanza originale di linguaggi e forme espressive, Blanc continua a riscoprire tesori storico-naturalistici del territorio, seguendo la scia del colore “bianco”, archetipo e simbolo di luce e gioia, che ha ispirato il titolo del festival fin dalla prima edizione del 2019.

Alla scoperta della chiesa di San Giacomo a Clauzetto

Venerdì 9 agosto, alle 20:45, sul sagrato della Chiesa di San Giacomo, a Clauzetto, appuntamento con il Trio White: Emmanuel Bach (violino), Riccardo Pes (violoncello) e Ferdinando Mussutto (pianoforte). Sul balcone del Friuli, circondati da una vista che si perde sulle valli della nostra regione, il Trio White eseguirà un repertorio con le musiche per trio con pianoforte di Mendelssohn e Haydn. Un programma ricco ed emozionante che sarà interpretato da tre musicisti d’eccezione con all’attivo importanti concerti e riconoscimenti internazionali. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della chiesa.

Musica con straordinari artisti in un luogo da riscoprire. La Chiesa di San Giacomo, accessibile da una scalinata di 98 gradini, è databile al 140; più recente è il campanile che risalente al 1732. L’edificio conserva un fonte battesimale del XVII secolo, opera di Giovanni Comuzzo. L’interno è impreziosito da tre altari in marmo dedicati ai santi Antonio da Padova, Giacomo e Giovanni.

A Polcenigo, le emozioni dei flauti dei Nativi americani

Sabato 10, alle 18, nel Parco di San Floriano, a Polcenigo, si suonerà Musica per la terra e il cielo: i flauti degli Indiani d’America in concerto con il flautista Ivan Ceci in duo con il suo bonsai.

Un affascinante viaggio sonoro tra le melodie ancestrali dei flauti nativi americani, strumenti sacri che evocano la bellezza e la profonda spiritualità delle culture indigene del Nord America. Attraverso gli strumenti, flauti, sapientemente intagliati nel legno, ispirati dalle forme della natura e realizzati da alcuni dei migliori artigiani nativi del nord America, Ivan Ceci condurrà l’ascoltatore in un percorso musicale e spirituale attraverso le grandi praterie dei territori Sioux fino ai vasti deserti dei Navajo e delle verdeggianti foreste dei Cherokee.

Alla performance parteciperà anche il Collettivo VerdArte formato da una ventina di artisti land-art che creeranno sculture on-sight ispirate al contesto naturalistico e alla musica di Ivan Ceci.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà a pochi passi nel sagrato coperto del Santuario della Santissima.

Gli organizzatori di Blanc European Festival

L’edizione 2024 del Blanc European Festival è realizzata con il patrocinio e il sostegno dei Comuni di Pordenone, Tramonti di Sopra, Castelnovo del Friuli, Barcis, Sequals, Caneva, Casarsa, Clauzetto, Polcenigo, Travesio; con il supporto della Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Banca 360, PordenoneFiere, Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, Fondazione Santin, Hotel Santin, Sina Spa, Tosoni Formaggi; in collaborazione con Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, Parco delle Dolomiti Friulane, Ecomuseo Lis Aganis, Pordenone with Love.