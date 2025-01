Brunori Sas, il tour estivo partirà dal Friuli: concerto a Villa Manin

A cinque anni di distanza dalla pubblicazione di Cip!, il suo ultimo album certificato Disco di Platino, ritorna sulle scene in grande stile Dario Brunori, in arte Brunori Sas, uno dei più profondi e apprezzati artisti della scena cantautorale italiana.

A marzo sarà in tour nei principali palasport italiani e oggi annuncia il tour estivo – prodotto da Vivo Concerti – che lo vedrà protagonista di 12 appuntamenti nelle rassegne musicali più importanti d’Italia: la tournée estiva di Brunori Sas prenderà il via sabato 28 giugno 2025 (inizio ore 21:00) da Villa Manin a Codroipo, che si riconferma dunque come uno dei principali luoghi estivi per i concerti in Italia (in programma ci sono già anche Alanis Morissette, Ghali, Sting e il Maestro Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

Da Sanremo al Friuli.

Per la prima volta nella sua ultra-quindicennale carriera sarà sul palco del Festival di Sanremo, in cui presenterà “L’albero delle noci”, il brano che dà il nome anche al suo nuovo atteso album di inediti in uscita venerdì 14 febbraio. Il titolo dell’album, così come della title track in gara a Sanremo 2025, germoglia dall’immagine di un albero di noce emblematico nella vita di Dario Brunori, punto di osservazione privilegiato e d’ispirazione per celebrare la gioia e la rivoluzione che una nuova vita porta con sé, suggerendo come ogni nascita sia al tempo stesso una rinascita.

Brunori si è concesso il tempo necessario per scrivere e produrre con gran cura il nuovo lavoro, per individuare temi urgenti della sua narrativa e per ritrovare il piacere della creazione: “L’albero delle noci” affonda le sue radici in una dimensione intima e riflessiva, risultato di un processo che ha riportato il cantautore al motivo originario del suo fare musica, ovvero sciogliere i nodi interiori costruendo canzoni che sappiano miscelare squarci di vita personali e storie del valore universale.

Il tour estivo di Brunori Sas.

“L’albero Delle Noci – Tour Estate” sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra-quindicennale di Dario Brunori (La verità, Capita così, Al di là dell’amore, Per due che come noi e tante altre), i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci, che vedrà una direzione inedita nel percorso musicale brunoriano grazie al nuovo sodalizio artistico con Riccardo Sinigallia, che ha prodotto l’intero disco al fianco di Dario.

Partendo da La vita com’è, brano che ha impreziosito la colonna sonora del film Il più bel secolo della mia vita (2023), passando dai singoli La ghigliottinae Il morso di Tyson pubblicati negli ultimi mesi, Brunori con la collaborazione con Sinigallia ha arricchito di nuova linfa il nuovo lavoro in studio portandosi sempre in uno spazio musicale di ricerca e innovazione, dove non fermarsi necessariamente alla prima intuizione per riscoprire il valore del viaggio che sta in mezzo tra quell’intuizione e la pubblicazione. Il risultato è tutto nelle nuove tracce che uniscono una scrittura autentica e incisiva a un lavoro musicale curatissimo, pronto a tratteggiare sfumature emotive inedite di un cantautore che non smette mai di guardare oltre.