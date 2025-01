Prima urla contro i passanti, poi aggredisce gli agenti: arrestato a Udine

Ha dato in escandescenza, iniziando a urlare contro i passanti in via Poscolle, nel cuore di Udine, e per questo un uomo di 50 anni è stato arrestato ieri sera, mercoledì 29 gennaio, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio, che si è verificato intorno alle 18:00, ha subito attirato l’attenzione dei cittadini e dei commercianti della zona, preoccupati per la situazione che stava rapidamente degenerando.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno cercato di calmare l’uomo, il quale appariva in evidente stato di alterazione. A questo punto però, il 50enne ha reagito con violenza, dando vita a una colluttazione. In un tentativo di sfuggire alla polizia, ha colpito alcuni degli agenti intervenuti, complicando ulteriormente la gestione della situazione.

La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi testimoni, alcuni dei quali hanno assistito preoccupati all’escalation dell’incidente. Nonostante i ripetuti tentativi da parte delle forze dell’ordine di fermarlo, l’uomo ha continuato a divincolarsi, costringendo gli agenti ad usare la forza per neutralizzare la sua resistenza. Una volta finalmente immobilizzato, il 50enne è stato arrestato e condotto in Questura, dove è stato formalmente accusato di resistenza a pubblico ufficiale.