L’Ospedale di comunità di Codroipo.

Il distretto sanitario in viale Duodo a Codroipo si prepara a cambiare volto: prima arriverà l’Ospedale di Comunità, poi anche la Casa di Comunità. Il tutto rispettando i tempi dettati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Per la realizzazione dell’Ospedale di comunità – ha spiegato l’assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi all’incontro con i sindaci del territorio -, visto il caro prezzi dovuto alla congiuntura economica negativa, oltre al finanziamento di 3,5 milioni di euro erogato dalla Regione, si aggiunge un ulteriore somma, pari a 1,5 milioni di euro, stanziata sempre dalla Regione, per portare a compimento l’opera, il cui quadro economico ruota attorno a quasi 7,7 milioni di euro“.

I lavori per l’ospedale di comunità sono stati avviati all’inizio del mese di novembre dello scorso anno e saranno ultimati nel giugno del 2024. A questa opera si affianca poi la Casa della comunità (sempre in viale Duodo), che sarà ultimata entro dicembre 2025: “In questo caso l’integrazione del finanziamento regionale per il caro prezzi è di 183.000 euro che si somma agli oltre 6,3 milioni di euro di stanziamento, sempre della Regione. Il quadro complessivo è di 8 milioni di euro di cui 1,5 circa arrivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Si lavora anche alla Centrale operativa territoriale (Cot) sempre nello stesso complesso sanitario di Codroipo, con un finanziamento di 173.000 derivante dal Pnrr: “Per la Cot – ha spiegato Riccardi -, il progetto esecutivo è stato approvato e il contratto d’appalto è stato stipulato. I lavori saranno consegnati entro il gennaio prossimo“.