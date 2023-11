Primo via libera alla legge di bilancio della Regione Fvg.

La giunta regionale ha approvato in via preliminare la legge di Bilancio del triennio 2024-2026. “La legge di Stabilità – ha annunciato l’assessore alle finanze, Barbara Zilli -, potrà contare su maggiori risorse per oltre 600 milioni di euro, in particolare derivanti da incrementi nelle stime delle entrate tributarie. Questo consente alla Giunta di proporre una manovra finanziaria che continua a irrobustire le politiche di spesa avviate dalla Giunta Fedriga”.

“In linea con le misure assunte finora, anche con questa legge di Stabilità – ha spiegato Zilli – vogliamo rafforzare le politiche di spesa con attenzione particolare al comparto sanitario e degli enti locali, e al tempo stesso proseguire nel percorso virtuoso degli investimenti a supporto della crescita economica del nostro territorio”. La manovra giovedì raccoglierà il parere del Consiglio delle autonomie locali per poi tornare venerdì in Giunta regionale per l’approvazione definitiva.