La Fiera di San Martino a Latisana.

Prenderà il via tra pochi giorni una delle manifestazioni più attese della bassa friulana, che vede una perfetta fusione tra cultura e divertimento: si tratta infatti dell’antica fiera di San Martino a Latisana, dal 10 al 13 novembre, in grado ricreare un clima festoso e conviviale per migliaia di persone.

Venerdì 10 novembre l’apertura dei chioschi enogastronomici e l’inizio del luna park aprirà le danze a quello che per molti è diventato un vero e proprio ritrovo dal sapore autunnale. Diverse le novità di quest’anno, tra le quali uno spazio ben più ampio dedicato agli hobbisti e il parcheggio dei caravan, che quest’ anno saranno posteggiati presso il parcheggio di via Bottari, nei pressi del palazzetto dello sport, anziché nei pressi del cimitero ( che ha visto da qualche tempo un importante ampiamento dei parcheggi auto).

L’emozione è palpabile, gli ultimi preparativi stanno volgendo al termine per assicurare un divertimento in tutta sicurezza, proprio come assicura l’assessore agli eventi Claudio Serafini: “San Martino è una festività che racchiude anche un forte aspetto culturale – spiega – siamo consapevoli che la mole di persone attese, proprio come accade ogni anno, è davvero parecchia ed è per questo che tutto deve essere studiato al meglio”.

Una cinquantina di bancarelle e ben più di quaranta stand di hobbisti avranno lustro tra le strade delle vie del centro che, per l’occasione, verranno interdette al traffico automobilistico. “Per l’occasione – ricorda l’assessore – verrà aperto anche il parcheggio dell’ex caserma Radaelli, così da poter consentire anche a chi viene da fuori, di parcheggiare non troppo lontano dal centro”.

Il clima festoso a Latisana è iniziato già sabato 4 novembre, quando piazza Matteotti (conosciuta ai più come piazza delle poste) ha ospitato il mercatino dell’ antiquariato. La querelle di iniziative è proseguita all’oratorio “P.G. Frassati” per la pesca di beneficenza. Il giorno successivo, domenica 5 novembre, la città ha visto la celebrazione della festa dell’ unità nazionale e delle forze armate.

Mercoledì 8 novembre presso il teatro Odeon ci sarà l’ora del racconto che vedrà le storie di San Martino “Betun 4 sogni e 5 realtà di una vita di strada” a cura del teatro strappato – compagnia nomade di attori artigiani.

Giovedì 9 proseguirà la pesca di beneficenza, mentre , come già accennato, venerdì 10 alle ore 18 in piazza indipendenza prenderà il via “La zucca e il vin novello” con l’apertura dei chioschi enogastronomici e il via alle giostre del luna park. Presso la sala conferenze, il tema centrale verrà svolto su “L’uso sostenibile dell’ acqua in agricoltura”.

Sabato 11, fiera mercato e luna park, mentre al polifunzionale si terrà il convegno “Passo dopo passo”: movimento, salute e compagnia. La sera, presso il Teatro Odeon, il concerto del tributo 883 “Gli Anni d’oro”, con una special guest d’eccezione, ovvero il tastierista di Max Pezzali, Ernesto Ghezzi. L’ingresso è libero. Molti altri eventi, che renderanno la fiera iconica, sono riportati nella locandina ufficiale del comune di Latisana.