Codroipo piange Daniele Gigante, ex consigliere comunale con la passione per le bocce

Daniele Gigante è scomparso a soli 57 anni.

Codroipo dice addio a Daniele Gigante, ex consigliere comunale e figura di riferimento per la comunità locale. Scomparso a soli 57 anni a causa di una malattia diagnosticata lo scorso gennaio, lascia un segno profondo nella vita politica, sociale e sportiva della città.

Un impegno politico e civile per la comunità

Daniele Gigante si era candidato a sindaco nel 2011 alla guida di una lista civica, convinto che la buona amministrazione fosse una questione di dedizione quotidiana per migliorare concretamente la qualità della vita delle persone. Durante il primo mandato del sindaco Giancarlo Tonutti, aveva ricoperto il ruolo di capogruppo di Progetto Codroipo, per poi diventare presidente della commissione urbanistica. Anche dopo la candidatura a sindaco, Gigante ha continuato il suo impegno in consiglio comunale dai banchi della minoranza.

La grande passione per le bocce.

Se la politica e l’impegno civile sono stati un pilastro della sua vita, lo sport ne ha rappresentato un’altra colonna portante. Presidente della ASD Bocciofila Codroipese, fondata dal padre Fabio, Gigante ha sempre lavorato per promuovere la disciplina delle bocce, diventando uno dei principali organizzatori dello storico “Gran Premio Città di Codroipo”. Grazie alla sua dedizione, la competizione, nata nel 1956, ha continuato a richiamare giocatori anche dalla Slovenia e dalla Croazia. Nel 2006, in occasione del 50° anniversario della Bocciofila, ha curato la redazione del volume “Da 50 anni bocce e qualcosa in più”, una testimonianza storica dell’associazione.

La sua passione per le bocce non era solo organizzativa, ma anche agonistica. Nel 2021, insieme all’amico Paolo Tam, ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella specialità volo, vincendo il torneo di Feltre tra 32 coppie partecipanti.

Il ricordo degli amici e delle istituzioni

Il sindaco di Codroipo, Guido Nardini, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: “Caro amico, il male con cui stavi lottando in così poco tempo ha avuto la meglio. La notizia stamattina mi ha sconvolto e rattristato pensando che solo pochi giorni fa ci eravamo sentiti. Posso solo ricordare la strada percorsa insieme in Consiglio comunale con Progetto Codroipo, fatta anche di divergenze nei percorsi e poi nuovamente di incroci negli ultimi anni. Su tutto, la tua dedizione per la bocciofila codroipese e i tornei estivi in Via Latisana. Grazie per il tuo impegno per la comunità. Mandi Giga!”.

Il presidente Marco Giunio De Sanctis a nome dell’intera Federazione Italiana Bocce esprime il proprio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Daniele Gigante, Presidente della Codroipese. 50 anni dedicati alle bocce, la sua prima esperienza all’età di 8 anni, attivo come atleta e dirigente, Daniele Gigante si è prodigato da sempre per il miglioramento e la divulgazione dello sport delle bocce, vincendo anche il titolo italiano a coppie di categoria B della specialità Volo.

“Daniele Gigante lascia un vuoto nella società che dirigeva dal 2021, subentrando al papà Fabio, dove ha svolto con successo il ruolo di presidente e di atleta, una scomparsa che ci rattrista. In questi ultimi 8 anni ho avuto modo di confrontarmi spesso con lui, in rappresentanza della specialità Volo, anche con toni accesi ma sempre costruttivi e trasparenti a vantaggio della crescita della Fib. Ci stringiamo alla famiglia, cui giunga la nostra più sincera vicinanza da parte del Consiglio Federale, degli organi territoriali e dei nostri tesserati che hanno avuto la fortuna di conoscere e apprezzare le doti sportive e umane di Daniele Gigante” ha dichiarato il Presidente De Sanctis

I funerali.

Codroipo si prepara a dare l’ultimo saluto a Daniele Gigante martedì 18 marzo alle ore 15 nel Duomo cittadino. Un addio carico di emozione per un uomo che ha dato tanto alla sua comunità, lasciando un’eredità di passione, impegno e altruismo.