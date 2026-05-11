Arti in scena, torna l’evento regionale dedicato alle scuole del Friuli

Terza edizione della Rassegna scolastica teatrale di Trieste con numerosi istituti scolastici e scuole del Friuli Venezia Giulia.

È in partenza la terza edizione della Rassegna scolastica teatrale di Trieste organizzata da I.C. “Ai Campi Elisi” di Trieste in rete con numerosi istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia.

La manifestazione che raccoglie l’eredità dei precedenti progetti Teatrando: dal rione alla città all’Europa! e Chi è di scena? Tutti in scena!, vede lo stesso gruppo di ideatori impegnati da sedici anni nel promuovere la cultura teatrale e le attività artistiche nelle scuole favorendo l’incontro e il confronto tra gli studenti.

La Rassegna ospiterà, dal 16 al 22 maggio, in sei giornate di spettacolo, 35 rappresentazioni per un totale di 800 studenti sul palcoscenico. La sede della kermesse è il Teatro Silvio Pellico di via G. Ananian 5/2 a Trieste.

Tutte le arti in scena! nasce dal desiderio di creare un’occasione di scambio e di confronto tra le attività teatrali realizzate dalle scuole del Friuli Venezia Giulia e tra le scuole di Slovenia e Croazia e vedrà coinvolti ragazzi, insegnanti, genitori, operatori teatrali, dirigenti scolastici ed esperti di teatro.

La rassegna non ha carattere competitivo, ha l’obiettivo di stimolare e valorizzare lo sviluppo di percorsi artistici negli istituti.

Alla Rassegna parteciperanno gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia (classi da Trieste, Duino-Aurisina, Udine, Villa Vicentina, Ronchi dei Legionari) e alcuni gruppi dalla Slovenia (Scuola Dante Alighieri di Isola) e dalla Croazia (Comunità degli italiani di Buie e di Cittanova) con rappresentazioni teatrali a tema libero, tratte dal repertorio o originali, realizzate da studenti e insegnanti, appartenenti a qualsiasi tipologia di spettacolo (prosa, musical, teatro-danza, balletto, recita a leggio).

Anche questa edizione vedrà la partecipazione della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine che porterà in scena lo spettacolo Il respiro nelle cose a cura del docente e direttore della scuola Claudio De Maglio. Questo evento, che vedrà in scena gli allievi del primo anno dell’accademia di recitazione, viene offerto a tutte le scuole secondarie e sarà seguito da un incontro tra gli attori, i loro docenti e il pubblico presente in sala sul tema della figura e del mestiere dell’attore.

La Rassegna vedrà in azione anche una decina di studenti dell’Istituto Isis Nautico-Galvani di Trieste che seguiranno tutte le attività delle 6 giornate realizzando video e foto degli spettacoli oltre a diverse interviste ai protagonisti. Per questa attività è stata realizzata una specifica convenzione scuola-lavoro tra gli istituti.

Gli ideatori della rassegna sono la docente di lettere Ardea Cedrini e l’attore Julian Sgherla (autori del testo Esprimersi: il Teatro un gioco dove tutti vincono, Hammerle Editori in Trieste) che dal 2010 curano eventi sul territorio che vedono gli studenti come protagonisti. Al coordinamento del progetto collaborano le docenti Elena Menozzi e Martina Lanotte.

Le scuole coinvolte.

La manifestazione è realizzata con la collaborazione dei seguenti Istituti in rete: I.C. “Iqbal Masih”, I.C. “Weiss”, I.C. “Valmaura”, I.C. “Marco Polo”, I.C. “Svevo”, I.C. “Roli”, I.C. “Divisione Julia”, I.C. “Dante Alighieri”, I.C. “Altipiano”, I.S.I.S. “Nautico-Galvani”, Istituto “Da Vinci Carli De Sandrinelli”, I.C. “Locchi – Perco”.

Il progetto viene realizzato grazie alla collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia. In questa edizione il progetto gode anche di un contributo di Lions Club Trieste Europa. L’ingresso è libero a tutti gli spettacoli ed è aperto a tutte le scuole, alle famiglie e alla cittadinanza.