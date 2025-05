Codroipo nella Rete dei Comuni sostenibili.

Il Comune di Codroipo sceglie la sostenibilità come bussola per il proprio sviluppo futuro, entrando ufficialmente a far parte della Rete dei Comuni Sostenibili. La cerimonia di consegna del simbolico riconoscimento – una libellula in legno, realizzata artigianalmente – si è tenuta nella sala consiliare del Comune martedì 20 maggio, nell’ambito della terza edizione dell’iniziativa “Tagliamento, sport e natura”, inserita nel Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 promosso da ASviS e organizzata da Codroipo assieme a San Vito al Tagliamento.

Il primo Comune nella provincia di Udine.

Codroipo è il primo comune della provincia di Udine ad aderire alla rete, e lo fa insieme a San Vito al Tagliamento, già parte dell’associazione. Entrambi sono stati inseriti nella nuova edizione 2025/2026 della Guida dei Comuni Sostenibili italiani, unico esempio in Friuli Venezia Giulia.

L’adesione rappresenta un passo concreto verso l’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, grazie al supporto della Rete che dal 2021 accompagna gli enti locali italiani con strumenti di monitoraggio, formazione e valutazione dell’impatto ambientale, sociale ed economico delle politiche locali.

“Siamo entusiasti per il nostro ingresso nella Rete dei Comuni Sostenibili – affermano Guido Nardini, sindaco di Codroipo, e Daniele Corsin, consigliere del Comune di Codroipo con delega a frazioni, ambiente e sostenibilità –, una realtà ormai solida e molto apprezzata per il proprio lavoro al fianco degli enti locali. Condivideremo, quindi, un percorso che ci auguriamo possa portare benefici ai nostri concittadini e al territorio, dando il nostro contributo all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’iniziativa che organizziamo insieme a San Vito al Tagliamento va proprio in questa direzione, ed è solo l’inizio”.

“Quando un comune decide di entrare a far parte della nostra associazione è un giorno importante per le politiche sostenibili. Infatti, è dalle comunità locali che può arrivare un grande contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 – fa sapere Maurizio Gazzarri, direttore tecnico della Rete dei Comuni Sostenibili –. Per Codroipo, primo comune della provincia di Udine ad aderire alla Rete, ci impegneremo a valorizzare ciò che di buono qui viene concretizzato, tramite il monitoraggio degli indicatori di sostenibilità e strumenti come la Guida dei Comuni Sostenibili”.

Cos’è la Rete dei Comuni Sostenibili

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione comunale. Dal 2023 è aperta anche all’adesione di province, città metropolitane e regioni.

L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. È nata nel 202, vi hanno aderito oltre 130 enti locali ed è in costante espansione.