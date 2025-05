Ma quando arriva la primavera? In Friuli un’altra ondata di maltempo

Le previsioni meteo per il Friuli.

“Ma quando arriva la primavera?” È la domanda che si fanno in molti, mentre l’ennesimo fronte freddo in arrivo dal Nord Europa si appresta a rovinare un’altra settimana di maggio, con piogge, rovesci e venti sostenuti che ricorderanno più l’autunno che la bella stagione.

Le previsioni meteo in Friuli.

Giovedì 22 maggio il tempo peggiorerà in modo deciso: un fronte freddo in discesa dalla Scandinavia attraverserà il Friuli Venezia Giulia portando cieli coperti e piogge intense, abbondanti soprattutto sulla fascia alpina e sulla costa. In pianura e sulle Prealpi non mancheranno rovesci e temporali anche di forte intensità, con il rischio di fenomeni localmente violenti.

A complicare ulteriormente le cose sarà il vento: lo Scirocco soffierà sostenuto sulla costa e moderato altrove, alimentando l’instabilità e mantenendo elevata l’umidità. Le temperature massime si manterranno attorno ai 19-21 gradi, sotto la media del periodo.

Miglioramento nel fine settimana

Venerdì il tempo inizierà a migliorare, almeno in pianura e lungo la costa, dove il cielo tornerà in gran parte sereno dopo una notte ancora variabile. Sulle montagne, invece, persisterà una certa instabilità pomeridiana, con formazione di nuvolosità e possibili rovesci sparsi. Farà la sua comparsa la Bora, con raffiche sostenute soprattutto su Trieste.

Sabato la situazione sarà simile, con cieli poco nuvolosi in pianura e sulla costa, ma ancora variabili in montagna, dove nel pomeriggio si potranno verificare brevi precipitazioni. Le temperature saranno in lieve rialzo, ma ancora sotto tono per il periodo.

Uno sguardo alle prossime settimane.

Secondo le tendenze a lungo termine, riportate da 3B Meteo, nella settimana tra il 26 maggio e il 2 giugno si potrebbe assistere a un cambio di scenario. L’anticiclone delle Azzorre tenterà di affacciarsi sul Mediterraneo, favorendo un graduale ritorno a condizioni più stabili. Tuttavia, non sono escluse rapide perturbazioni in transito da nord-ovest, capaci di portare ancora qualche pioggia sparsa.

Molto più favorevoli appaiono le prospettive per la settimana 2-9 giugno, quando l’aumento del geopotenziale tra Mediterraneo, Europa centrale e Balcani dovrebbe garantire tempo stabile e asciutto, accompagnato da un deciso aumento delle temperature, anche al di sopra della media stagionale. Insomma, la primavera potrebbe finalmente farsi sentire… a giugno.