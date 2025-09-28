Claudio Baglioni a Villa Manin dopo 17 anni: la tappa del Grandtour “La Vita è Adesso”

Annunciato il concerto di Claudio Baglioni a Villa Manin.

Il viaggio live di Claudio Baglioni, uno degli artisti più amati della musica italiana, prosegue con l’annuncio a sorpresa delle date estive del “GrandTour LA VITA È ADESSO”. Questa tournée vedrà il cantautore romano esibirsi in alcune delle venue più suggestive d’Italia.

Una grande notizia per i fan del nordest e del Friuli Venezia Giulia: l’unico e attesissimo concerto regionale si terrà venerdì 3 luglio 2026 a Villa Manin di Codroipo, con inizio alle ore 21.00. Per Baglioni si tratta di un ritorno in questo luogo storico a distanza di ben 17 anni, l’ultima esibizione risale infatti al settembre 2009.

Dettagli su biglietti e prevendite.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla vCultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno disponibili dalle ore 11.00 di domani, lunedì 29 settembre, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club, dalle ore 11.00 di martedì 30 settembre per 48 ore in esclusiva per i clienti Telepass e dalle ore 11.00 del 2 ottobre su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Tutte le info su www.azalea.it .

Il GrandTour di Baglioni.

Il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni ha preso il via con un’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa sabato 27 settembre. Questo progetto musicale celebra il 40° anniversario dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre”, e la data di Lampedusa ha rappresentato un inizio simbolico in un luogo di grande valore nella carriera dell’artista, segnando l’estremità più a sud d’Italia.

Nel 2026, da fine giugno a metà settembre, il tour si svilupperà in 40 straordinari concerti all’aperto, un numero che omaggia l’album più venduto nella storia della musica italiana. Dopo 15 anni dall’ultima tournée di Baglioni in siti outdoor, questo viaggio celebra anche i suoi 60 anni di carriera. Questo viaggio non poteva che prendere il via in un luogo iconico come Piazza San Marco a Venezia, in apertura del prestigioso Festival della Bellezza, segnando così un debutto storico per l’Artista.

Il percorso del “GrandTour” seguirà poi itinerari di grande interesse storico, culturale, archeologico, artistico e paesaggistico, invitando il pubblico a partecipare a un’esperienza unica che richiama lo spirito degli antichi Grand Tour. Questi lunghi viaggi d’istruzione e formazione, intrapresi da artisti e intellettuali europei a partire dal XVIII secolo, vedevano l’Italia come meta privilegiata per accrescere la conoscenza dell’arte e della cultura.

In questo “GrandTour”, Claudio Baglioni – accompagnato dall’intera formazione di 20 musicisti e coristi, che ha registrato, riunita in studio, la nuova edizione de “La vita è adesso, il sogno è sempre” – interpreta, per la prima volta, l’album nella sua interezza, unitamente all’esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana.