Due pizzerie friulane premiate dal Gambero Rosso tra le migliori d’Italia

Due pizzerie del Friuli tra le migliori d’Italia.

Tra le migliori pizzerie del Paese ce ne sono anche due friulane: la guida “Pizzerie d’Italia 2026” del Gambero Rosso ha assegnato uno spicchio d’oro a Mascari Pizza d’Autore di Aquileia e Alla Lampara di Udine, riconoscendo la qualità, la creatività e l’eccellenza dei loro menu.

Classe 1973 e originario di Palermo, Giovanni Mascari ha iniziato la sua carriera in Toscana, maturando esperienze in Italia, Germania, Svizzera e Stati Uniti, prima di stabilirsi in Friuli Venezia Giulia con il suo locale inaugurato a marzo 2025. Tra le sue creazioni più note c’è l’innovativo concetto di “uramaki sushi pizza”, marchio registrato nel 2023.

“Pizza d’Autore ha conquistato uno spicchio nella Guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso International – è il post con cui Mascari ha comunicato il successo ottenuto-. Un riconoscimento che non è solo un premio, ma il simbolo di un percorso fatto di studio, dedizione e amore per la pizza. Per chi non lo sapesse, lo “spicchio” è l’emblema che il Gambero Rosso assegna alle migliori pizzerie d’Italia: una selezione che racconta l’eccellenza, le nuove idee e la qualità assoluta. Oggi celebriamo questo traguardo insieme a voi, perché ogni impasto, ogni forno acceso e ogni sorriso al tavolo sono parte di questa vittoria.”

A Udine, Alla Lampara ottiene lo spicchio per il secondo anno consecutivo. Fondata nel 1978, la pizzeria è gestita dal 2005 da Fulvia e Raffaele Pizzoferro, che combinano tradizione e innovazione nella loro offerta, a metà tra la pizza napoletana e la pizza “alla friulana”.

“È con grande emozione che vi diamo una notizia fantastica – è stato l’annuncio della pizzeria udinese -. La nostra pizzeria Alla Lampara si è aggiudicata uno spicchio nella Guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso! Questo riconoscimento è un premio al nostro impegno e alla passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Un traguardo che vogliamo condividere con voi, i nostri clienti, che ci sostenete sempre con il vostro affetto, e con tutto il nostro fantastico staff“.