In 7mila a Villa Manin per Giorgia: la stella della musica italiana emoziona il pubblico

Il concerto di Giorgia a Villa Manin.

Una serata di pura emozione e “voce d’autore” quella vissuta ieri a Villa Manin di Passariano, dove Giorgia ha regalato al pubblico friulano uno intenso concerto. Circa 7 mila persone hanno assistito all’unica tappa in Friuli Venezia Giulia del tour “Come saprei live 2025”, che celebra i trent’anni del celebre brano vincitore di Sanremo e ripercorre la carriera della cantante romana, tra le voci più raffinate e amate del panorama italiano.

L’apertura è stata affidata proprio a “Come saprei”, cantata in coro da tutta la Villa, dando il via a un viaggio musicale che ha toccato le vette più alte del repertorio dell’artista. In scaletta brani iconici come “Un’ora sola ti vorrei”, “Girasole”, “Gocce di memoria”, “Vivi davvero”, “Oronero”, fino alla toccante “E poi”, accolta da una standing ovation.

Durante il concerto non sono mancati gli omaggi ad altri grandi della musica italiana, come “Destinazione paradiso” di Gianluca Grignani, e i successi più recenti, tra cui “Tu mi porti su” e “La cura per me”, presentata all’ultimo Festival di Sanremo e molto applaudita dal pubblico.

L’evento ha richiamato spettatori da tutto il Nordest e anche dalla vicina Slovenia, confermando Villa Manin come una delle location più suggestive e apprezzate per i grandi appuntamenti live dell’estate regionale. Il prossimo concerto in programma a Villa Manin sarà mercoledì 23 luglio, con il “Fino a qui Summer Tour” di Alessandra Amoroso. Maggiori informazioni su www.azalea.it.

Le foto del concerto sono di Maicol Novara.