Blitz dei Carabinieri in Porto Vecchio: 20 denunce per occupazione abusiva e droga

Blitz dei carabinieri in Porto Vecchio a Trieste.

Vasta operazione delle forze dell’ordine all’alba nel Porto Vecchio di Trieste, dove una sessantina di Carabinieri, con il supporto delle unità cinofile, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha passato al setaccio i magazzini dismessi dell’area. L’intervento rientra nel piano di potenziamento dei controlli sul territorio e si è concentrato su una zona da tempo al centro dell’attenzione per la presenza di occupazioni abusive.

Circa una ventina di persone sono state denunciate per l’occupazione irregolare degli edifici. Altre sono finite nei guai per detenzione di hashish, con il sequestro di alcune decine di grammi della sostanza stupefacente. Diversi cittadini stranieri sono stati inoltre identificati e segnalati per la loro posizione irregolare sul territorio nazionale.

Nonostante i precedenti interventi della Prefettura, che avevano portato al trasferimento di molte persone verso strutture di accoglienza, l’area resta frequentata da numerosi migranti che vi dimorano in condizioni precarie. Durante il blitz sono state effettuate anche alcune perquisizioni mirate.