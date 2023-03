Doppio furto a Codroipo, presi di mira una casa e il Circolo agrario

Doppio furto a Codroipo nella notte.

Ladri in azione nel Medio Friuli, dove nella notte sono stati presi di mira una casa privata e il Circolo Agrario friulano.

Per quanto riguarda l’abitazione, i malviventi hanno usato il metodo ormai consolidato del foro negli infissi, per entrare e portare via i contanti, poco meno di 2mila euro. A denunciare il fatto è stata una donna del ’95.

Il titolare del Circolo Agrario di via Oltre Ferrovia, invece, si è rivolto ai carabinieri per il furto di circa mille euro, spariti dal registratore di cassa. In questo caso, i ladri sono entrati forzando la porta principale.