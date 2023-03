Tasso alcolico oltre i limiti per un 25enne friulano.

A tradirlo è stata l’andatura dell’auto: troppo irregolare per non essere notata. E infatti l’hanno notata i carabinieri della Radiomobile di Cividale che, questa notte, controllavano la SS 13 Pontebbana a Magnano in Riviera.

I carabinieri hanno seguito la macchina e l’hanno fermata ad Artegna, in piazzetta Romanini. Alla guida un ragazzo del ’98, residente a Gemona ma domiciliato proprio ad Artegna, che è stato sottoposto all’etilometro. Il risultato ha confermato le ipotesi: il 25enne aveva nel sangue un tasso alcolico di 1,65 grammi al litro, più di tre volte oltre il limite consentito. Per il giovane è scattato il ritiro della patente, il sequestro del mezzo e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.