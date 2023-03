Coppia di falco pellegrino sta nidificando in Val Rosandra.

Una coppia di falco pellegrino ha scelto le falesie della Val Rosandra per mettere su casa, una meraviglia della natura che merita di essere tutelata.

La presenza della coppia in evidente comportamento di nidificazione, è stata segnalata il 22 marzo. E così, per garantire tranquillità alla “nuova famiglia”, il Comune di San Dorligo della Valle ha pubblicato un’ordinanza che limita gli accessi ad alcune aree della Riserva Naturale (luogo di arrampicata), considerando la specie, protetta, di particolare pregio.

Fino al 30 giugno 2023, non si potrà quindi arrampicare o accedere dall’alto alla falesia chiamata “La Bianca” e non si potrà nemmeno passare sotto la stessa falesia, fino a una distanza di 30 metri per tutti gli itinerari a sinistra di quello denominato “La ballerina” (escluso dal divieto), fino all’ingresso della galleria della ciclopedonale in direzione da Sant’Antonio in Bosco. E’ vietato inoltre sorvolare con i droni un’area più ampia, che va dal Bottazzo, alla Grotta San Lorenzo e alle Vedette di San Lorenzo e di Mocco.