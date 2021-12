La morte nella sua casa di Codroipo.

Non c’è stato nulla da fare, ieri sera, intorno alle 23, per un 59enne di Rivolto di Codroipo, colto da un infarto. Nonostante i vigili del fuoco volontari con base nel comune siano arrivati in pochissimi minuti sul posto e abbiano cercato di rianimare l’uomo con un defibrillatore semiautomatico, il tutto si è rivelato inutile.

L’impiego della rete di defibrillatori pubblici, chiamata Punto Blu, rappresenta una vera risposta in caso di arresto cardiocircolatorio, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Conoscere dove si trovano in Friuli è molto importante.

