L’incidente sulla provinciale di Nimis.

Scontro frontale ieri sera, poco dopo la 0:30, sulla strada provinciale 38 in direzione Nimis. Le auto, condotte da altrettanti giovani, residenti in zona, sono finite per impattare tra loro, forse sulla strada del rientro a casa. Fortunatamente i due conducenti non hanno riportato gravi ferite e solo per uno si è reso necessario il trasporto all’ospedale per accertamenti. Sul posto per collaborare con i soccorsi sono intervenuti i vigili del distaccamento di Gemona.

(Visited 171 times, 171 visits today)