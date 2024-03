La mostra nel parco di Villa Manin.

Ritorna l’appuntamento con una delle manifestazioni florovivaistiche più attese del Friuli Venezia Giulia: il 16 e il 17 marzo 2024 dalle 9 al tramonto, il parco di Villa Manin ospiterà infatti Nel giardino del Doge, promosso da Erpac.

Sono oltre 100 gli espositori che partecipano, con le proposte più attuali selezionate in tutta Italia. Piante e fiori, dagli esemplari storici a quelli più recenti, creazioni artigianali per arredare la casa e il giardino, collezioni vintage, oggetti in legno e in ceramica, prodotti naturali. Non mancheranno i punti ristoro dove sarà possibile rifocillarsi con piatti tipici e spuntini veloci.

Il programma della rassegna.

Sabato 16, alle 11 sarà inaugurata la mostra Abitare la luce, dell’artista Stefano Tubaro presso la sala esposizioni del primo piano della barchessa di levante. In entrambi i giorni, alle 15.30, si potrà visitare con l’accompagnamento dell’artista.

Visite guidate

Visita paesaggistica al parco (max 20 partecipanti)

Sabato 16 marzo alle ore 10:00 a cura di Giorgia Gemo

Una passeggiata alla scoperta del parco di Villa Manin e della sua storia

Visita paesaggistica e botanica al parco (max 20 partecipanti)

Domenica 17 marzo alle ore 11:00 a cura di Giancarlo Stasi e Edi Miculan

Accompagnati da un esperto botanico, si potranno approfondire le peculiarità delle piante presenti nel parco

Visita tattile a Villa Manin (max 5 persone disabili con un accompagnatore ciascuna)

Domenica 17 marzo alle 10:30 a cura di Giorgia Gemo

Una visita speciale durante la quale le persone ipovedenti potranno toccare alcuni elementi storico e architettonici della villa in un percorso dedicato.

Le visite guidate hanno una durata di 1 ora circa e sono a numero chiuso, è richiesta la prenotazione via email all’indirizzo bookshop@villamanin.it oppure al numero di telefono 0432.821258. Ritrovo presso il bookshop di Villa Manin – barchessa di levante.

Le iniziative per i più piccoli.

Viale dei Cedri Villa Manin

Letture nel parco – per bambine e bambini (max 15 partecipanti)

Sabato 16 marzo alle 11:00 – durata 1 ora circa

Caccia al tesoro – per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni (max 12 partecipanti)

Sabato 16 e domenica 17 marzo alle 14:30 – durata 1 ora circa

Villa Manin a colori – per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni (max 15 partecipanti)

Sabato 16 marzo alle 16:00 – durata 1 ora circa

Aquiloni a Villa Manin – per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni (sono previsti 2 gruppi max 10 partecipanti per gruppo)

Domenica 17 marzo dalle 10:00 alle 12:00 – durata 1 ora circa, sono previsti 2 turni: dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 11:00 alle 12:00

BestiarIO – per bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni (max 10 partecipanti)

Domenica 17 marzo alle 14:00 – durata 1 ora e 30′

I laboratori per i bambini sono a numero chiuso, è richiesta la prenotazione via email a bookshop@villamanin.it oppure al numero di telefono 0432.821258

Ritrovo presso il bookshop di Villa Manin – barchessa di levante

Workshop per adulti

Ghirlande primaverili (max 10 persone)

Sabato 16 marzo alle 16:00 – durata 2 ore circa. Un laboratorio, ideato da Martina Copetti, specialista in allestimenti eco-sostenibili, per realizzare delle ghirlande da appendere alla porta per il periodo primaverile e pasquale, con tecniche sostenibili.

L’arte delle spezie (max 15 persone)

Domenica 17 marzo alle 15:00 – durata 1 ora e 30′. Un percorso tra le varie spezie accompagnato dai racconti e suggerimenti di Valeria Calamaro, autrice di “Spezie. I sapori del mondo in cucina” e “Le spezie in cucina”. Ciascun partecipante avrà modo di creare la propria miscela dolce, salata o aromatica da portare poi con sè.

I workshop per adulti sono a numero chiuso, è richiesta la prenotazione via email a bookshop@villamanin.it oppure al numero di telefono 0432.821258

Ritrovo presso il bookshop di Villa Manin – barchessa di levante

Conversazioni con i vivaisti – a cura di Lili Soldatich

Sabato 16 marzo

Le aromatiche. Ieri e oggi

alle 12:00 presso lo stand di Aromatiche Clagia

Orchidee: conoscerle per mantenerle al meglio

alle 15:00 presso lo stand di Floricoltura Corazza

Salvie ornamentali nel giardino mediterraneo in tempi di cambiamenti climatici

alle 16:00 presso lo stand di Azienda Agricola Ratto

Domenica 17 marzo

Tecniche di adattamento delle piante da frutto al cambiamento climatico

alle 10:00 presso lo stand di Dalmonte Samuele

Dianthus amici degli insetti impollinatori, conoscerli e utilizzarli

alle 12:00 presso lo stand di Floricoltura Billo

Laghetti in stile naturale , quali piante scegliere e manutenzione necessaria

alle 15:00 presso lo stand di Arborea Farm

Incontri con gli autori

Incontri con gli autori nel Giardino del doge Manin

Sabato 16 marzo alle 16:30 palco nel parco

A prezzo di parole. Poesie e prose (Quodlibet, 2024) di Amedeo Giacomini. Il poeta e pittore Ivan Crico, uno dei curatori di quest’ultima raccolta del massimo poeta friulano della sua generazione, dialoga con il critico letterario Umberto Alberini

Domenica 17 marzo

alle 11:00 palco nel parco

Apprendista di felicità. Una vita in giardino (Ponte alle Grazie, 2019) di Pia Pera. La scrittrice e collaboratrice di Gardenia Nadia Nicoletti, fondatrice assieme a Pia Pera di www.ortidipace.org, dialoga con la giornalista Anna Piuzzi

alle 16:30 palco nel parco

Marco Polo. La via della seta (BeccoGiallo, 2024) di Marco Tabilio. L’autore Marco Tabilio, illustratore di quello che è considerato “il viaggio dei viaggi”, dialoga con la giornalista Emily Menguzzato

Informazioni e prenotazioni

L’ingresso alla manifestazione Nel giardino del Doge Manin ha un prezzo di 3,00€ a persona (gratuito per chi ha meno di 16 anni, per le persone diversamente abili e chi le accompagna).