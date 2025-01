Ritorno in grande stile per il Fogoròn di Codroipo davanti a 1500 persone.

Dopo quattordici anni di assenza, il tradizionale Fogoròn è tornato a illuminare il cielo di Codroipo, portando con sé il calore della tradizione e un messaggio di speranza per l’anno appena iniziato. Nell’area retrostante il palazzetto dello sport, circa 1500 persone si sono riunite per assistere all’evento, che ha chiuso il programma natalizio di “Bianco e rosso Natale”, promosso dall’amministrazione comunale.

La serata ha seguito il rituale atteso: il fumo, spinto verso sud, ha confermato un responso positivo per l’anno futuro, secondo la lettura di “Re Codrop”, figura simbolica della manifestazione. Il falò, allestito grazie alla collaborazione tra Comune, Vigili del Fuoco di Codroipo e cittadini volontari, ha saputo rievocare quell’atmosfera conviviale e suggestiva che molti avevano a lungo atteso.

Beneficenza e solidarietà

Il Fogoròn non è stato solo un’occasione di festa, ma anche di solidarietà. Durante l’evento sono stati raccolti mille euro, destinati a progetti di beneficenza. Gli ospiti hanno potuto riscaldarsi con vin brulé e bevande offerte dal CAI di Codroipo, mentre il Reggimento Lancieri di Novara (5°) ha preparato una deliziosa pasta e fagioli nella sua cucina da campo, dimostrando ancora una volta l’importanza della sinergia tra diverse realtà del territorio.

Una tradizione che unisce passato e futuro

Il ritorno del Fogoròn a Codroipo ha riportato in vita una tradizione che, pur essendo rimasta viva nelle frazioni, mancava da oltre un decennio nel centro cittadino. L’evento ha dimostrato come la riscoperta delle radici possa rappresentare un momento di unione e di speranza, in grado di coinvolgere tutte le generazioni.