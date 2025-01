Vanno dai loro cari al cimitero, ma non trovano più la tomba

Si sono recati al cimitero di San Vito di Udine per visitare le tombe dei propri cari, ma si sono trovati di fronte a una spiacevole sorpresa: le sepolture erano state esumate e le salme trasferite in un campo comune senza alcun avviso.

I familiari coinvolti, come riporta il Messaggero Veneto, hanno espresso una profonda amarezza per quanto accaduto. Hanno lamentato che il Comune non li ha avvisati direttamente e hanno ritenuto inadeguati i metodi di comunicazione utilizzati.

La risposta del Comune.

Sul caso è intervenuto anche l’assessore comunale competente, Rosi Toffano, che ha precisato che le operazioni sono state effettuate nel rispetto delle normative. Secondo l’assessore, il trasferimento delle salme è stato regolarmente pubblicizzato tramite l’Albo pretorio, avvisi esposti nel cimitero e il sito ufficiale del Comune di Udine.

Toffano ha però ammesso le difficoltà logistiche nell’informare direttamente i parenti, sottolineando il grande numero di defunti coinvolti e la complessità amministrativa della gestione.