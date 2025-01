Il bilancio e i progetti della Juvenilia Bagnaria Arsa.

Si è chiuso un altro anno di grandi emozioni e traguardi per la Juvenilia Bagnaria Arsa. Il 2024 ha rappresentato un momento di crescita per la società, sia sul campo che fuori, consolidando la sua posizione come punto di riferimento sportivo e sociale nella comunità.

I successi sul campo.

Nel corso dell’anno, le nostre squadre hanno raggiunto risultati concreti. Il settore giovanile, fiore all’occhiello della società, ha continuato a sfornare talenti, dimostrando il valore del lavoro svolto dai nostri allenatori e dirigenti. Tra i risultati più significativi, la nascita della Prima Squadra nella categoria superiore e il successo del rapporto di collaborazione con il Venjulia Trieste nelle categorie U14, U16 e U18.

Le parole del presidente Ernesto Barbuti

“Siamo estremamente orgogliosi di quanto la Juvenilia abbia realizzato quest’anno. Ogni risultato è frutto dell’impegno collettivo di atleti, staff tecnico e famiglie. Ma il nostro obiettivo non è solo vincere: vogliamo formare persone prima ancora che giocatori, promuovendo i valori dello sport e della solidarietà,” ha dichiarato il presidente Ernesto Barbuti. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo: dagli sponsor agli instancabili volontari.”

Il commento del vicepresidente Francesco Cirinà

“Questo anno ci ha insegnato l’importanza della coesione e del lavoro di squadra, non solo in campo, ma anche nella gestione della società,” ha aggiunto Francesco Cirinà, vicepresidente della Juvenilia. “Abbiamo grandi progetti per il 2025: dal miglioramento delle nostre strutture all’espansione del settore giovanile. La nostra ambizione è continuare a crescere mantenendo saldi i nostri valori.”

Juvenilia Bagnaria Arsa: verso il 2025

Con uno sguardo al futuro, la Juvenilia Bagnaria Arsa si prepara a nuovi entusiasmanti traguardi. Gli investimenti nelle infrastrutture sportive e nei programmi di formazione sono già in corso, con l’obiettivo di offrire un ambiente sempre più stimolante per i nostri atleti. La società invita tutti a unirsi nel sostenere i nostri progetti e a condividere la passione per lo sport.